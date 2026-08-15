Altında yeni dönem! Sahteciliğe karekodlu darphane kalkanı

İç ve dış politikadaki gelişmelerin piyasalara yansıması sürerken, yatırımcıların en güvenli limanı olan altında tarihi bir değişim yaşanıyor. Gram altın fiyatlarının 6.736 lira, çeyrek altının 11.015 lira, Cumhuriyet altınının 45.286 lira ve ons altının 4.376 dolar seviyelerinden günü kapattığı bu dönemde, sahteciliğin önüne geçmek için Darphane devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile gram altınlarda karekod dönemi başlarken, yatırımcının mağduriyetine son verecek devlet güvencesi de resmen piyasaya sürüldü.