Vesayete karşı 25 yıllık savaş! İşte tarihi kırılma noktaları

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne geçen 25 yıllık süreçte Türkiye'yi hedef alan siyasi krizler, darbe girişimleri ve kumpaslar, A Haber ekranlarında Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Gazeteci Gaffar Yakınca tarafından mercek altına alındı. 2007'deki Cumhuriyet mitingleri ve e-muhtıradan 15 Temmuz'a uzanan süreçte yaşanan gelişmelere dikkat çeken Başbuğ ve Yakınca, tüm girişimlerin seçilmiş iktidarı ve milli iradeyi vesayet altında tutma amacı taşıdığını vurguladı. "Asıl büyük başarı Türkiye'nin yönetiminin sivilleştirilmesidir. İradenin halka devredilmesidir" sözleriyle Yakınca, Türkiye'nin vesayet düzeninden milli iradenin hakim olduğu yeni bir döneme geçtiğini ifade etti.