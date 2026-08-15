Dijital dünyada çocuk kalkanı! Sosyal medya devlerine dava yolu açılıyor

Türkiye’de çocukları dijital dünyanın tehditlerinden korumaya yönelik yeni düzenlemenin eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanırken, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi ve mağduriyet yaşayan ailelere platformlara karşı bireysel dava açma imkanı sağlanması hedefleniyor. Düzenlemeyle sosyal medya şirketlerinin çocukları zararlı içerik, siber zorbalık ve yanıltıcı reklamlara karşı koruması zorunlu hale gelirken, bilişim uzmanları “Platformlar artık nasıl olsa kimse dava açmaz rahatlığıyla hareket edemez” diyerek şirketlere sert mesaj verdi.