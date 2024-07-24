Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim! Hem Kur’an-ı Kerim hem de beceri öğreniyorlar

İstanbul Eyüpsultan'daki Hasan Kalyoncu Camii'nde açılan yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, hem öğreniyor hem de düzenlenen etkinliklerde gönüllerince vakit geçirip, çeşitli beceriler ediniyor. Cami İmam Hatibi Fatih Turanşah, çocukların mutluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söylüyor. .

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