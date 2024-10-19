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Harun Enes bebek 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban gitti! Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Acılı babadan çarpıcı iddia

Harun Enes bebek 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban gitti! Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Acılı babadan çarpıcı iddia

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 22:59
Güncelleme:19.10.2024 23:03
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan Yenidoğan çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yenidoğan çetesinin mağdur ettiği aileler ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak bir baba, sosyal medya üzerinden 11 Haziran 2023 tarihinde doğan ve bebeğinin 'Yenidoğan Çetesi'ne nasıl kurban gittiğini anlattı. Ayrıca acılı baba Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gürül'ün bebeğinin ölümünden sorumlu tutarken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Bebek katili Mehmet Gürül'ün Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde hala görev yapmakta olduğu iddia edildi. Baba açıklamasının devamında, "Bir başka darbeyi de doktorunun serbest bırakıldığını duyduğumda yedim. Bebek katilleri hala içimizde dolaşıyor." ifadeleri ile tepki gösterdi.
Bebeği Yenidoğan Çetesine kurban giden babanın hikayesi
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