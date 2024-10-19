Harun Enes bebek 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban gitti! Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Acılı babadan çarpıcı iddia

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan Yenidoğan çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yenidoğan çetesinin mağdur ettiği aileler ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak bir baba, sosyal medya üzerinden 11 Haziran 2023 tarihinde doğan ve bebeğinin 'Yenidoğan Çetesi'ne nasıl kurban gittiğini anlattı. Ayrıca acılı baba Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gürül'ün bebeğinin ölümünden sorumlu tutarken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Bebek katili Mehmet Gürül'ün Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde hala görev yapmakta olduğu iddia edildi. Baba açıklamasının devamında, "Bir başka darbeyi de doktorunun serbest bırakıldığını duyduğumda yedim. Bebek katilleri hala içimizde dolaşıyor." ifadeleri ile tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN