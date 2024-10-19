Harun Enes bebek ’Yenidoğan Çetesi’ne kurban gitti! Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Acılı babadan çarpıcı iddia

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Yenidoğan çetesinin mağdur ettiği aileler ise ortaya çıkmaya devam ederken son olarak bir baba, sosyal medya hesabı üzerinden 11 Haziran 2023 tarihinde doğan ve bebeğinin 'Yenidoğan Çetesi'ne nasıl kurban gittiğini anlattı.

İŞTE BEBEK KATİLİ O HASTANELER!

Hatırlanacağı üzere Örgütün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerin tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.



SORUŞTURMA KAPSAMINDA 47 ŞÜPHELİDEN 22'Sİ TUTUKLANDI

Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan bu çeteye ilişkin soruşturma titizlikle devam ediyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheliden 22'si tutuklandı. 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında iddianamede hazırlandı. İddianamede şüpheli gösterilenler arasında hastane sahipleri, başhekimler, doktorlar ve hemşireler de bulunuyor.

Bebek katili doktor Mehmet Gürül

BEBEK KATİLİ DOKTOR MEHMET GÜRÜL HALA GÖREVDE Mİ?

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden acılı babanın açıklamalarının ardından skandalda adı geçen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gürül'ün hala aktif olarak Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde çalıştığı öne sürüldü.

Oğlunun TRG Hospital Hastanesi'nde Mehmet Gürül yüzünden engelli kaldığını söyleyen mağdur vatandaş, Mehmet Gürül'ün Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde çalıştığını söyledi.

HASTANEDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nin Mehmet Gürül'le ilgili paylaşımları sildiği görüldü. Hastanenin müşteri hizmetleri tekrar arandığında Gürül'ün hastaneden ayrıldığı, personelin konuya ilişkin yeni bilgilendirildiği ifade edildi. Gürül'ün ne zaman ayrıldığına yönelik bilgi verilmedi.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Acılı baba sosyal medya hesabından şu açıklamaları kullandı: Canım oğlum Harun Enes; 11-06-2023 tarihinde Çam Sakura'da doğumu gerçekleşti. Doğumdan hemen sonrası resmi;

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



Doğumdan birkaç saat sonra apar topar ambulans ile Bağcılar Şafak Hastanesine sevk edildi.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

1 Hafta bize gösterilmedi. İlk gördüğümüzde durumu yine iyiydi. Resim çekmemize kesinlikle izin vermediler. Doktoru Mehmet Gürül durumu çok iyi vs. ile bizi oyaladı. Bez ve mama ihtiyacını karşılayıp ayrıldık.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sonraki haftalarda gittiğimizde ciğerinde problem olduğunu söylediler. Antibiyotik başladıklarını birkaç haftaya(!) taburcu edeceklerini söylediler. Yüzü solgundu titriyordu bebeğim. Mama verilmemesine rağmen her hafta mama istendi benden..

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sonraki hafta Doktor bir arkadaşımla gittim, artık gözlerini açamıyordu. Biraz doktorun üstüne gidince hastanede ciğerleri enfeksiyon kaptığını öğrendik. Doktor "Müsterih olun atlatacaktır(!)" dedi.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kurban bayramının 2. Gün telefon ile aradılar. Çocuğunuz entübe edildi dediler. Apar topar/Kavga dövüş başka hastaneye sevkini istedik. Son darbeyide sevk edilirken vurdular. Bozuk oksijen tüpü ile bizi ambulansa gönderdiler.



Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sevk edilirkenki hali ektedir; Mehmet Gürül yeni hastanedeki doktora bilgisi aynen şöyle "Çocuğun durumu stabil, bir sıkıntısı yok vs.vs." Yeni hastane sevk edildikten sonra hemen tektikler yapıldı. Doktor benimle acil görüşmek istedi.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Eski hastane doktorunun kendilerini kandırdığını, şuanda bize bir enkaz gönderildiğini ciğer filmleri ve kan değerleri ile anlattı. Verdikleri ilaçları ve tedaviyi eleştirerek anlattı. "Resmen tüm tuşlara basmışlar" dedi. +

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ve bize "Çocuğun durumu stabil" diyerek yalan attıklarını söyledi. Kandaki oksijen değerleri çok kötüydü. 100'ün altı büyük risk iken onun değerleri 70-80'lerde geziyordu.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ertesi gün ziyaretine gittiğimde satürasyon değeri iyice düşmüştü. Hemşireler bu değerlerde birinin yaşamasının imkansız olduğunu morarması gerektiğini ve vefat etmesi gerektiğini fakat Harun Enes'in direndiğini söyledi.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ama olmadı. Oğlum daha fazla dayanamadı..02-07-2023 tarihinde vefat etti.Tamda hastaneye ziyarete gitmiştik. 10 dk. Önce vefat etmiş. İlk defa dokunduk hala sıcacıktı. O günlerde neler yaşadığımızı Allah cc, birde dostlarım biliyor. Edebiyat yapıp demagoji da yapmak değil amacım.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İçimdeki tüm kin, öfke ve siniri ahirete bıraktım. Bu sistemin adaletinden zerrece ümidim yok. Din günün sahibi Allah'ın buna sebep olanlara yapacağının milyonda birini dünyadaki tüm insanlar birleşse o katillere yapamaz. Harun Enes'im ile cennete buluşmak dileğiyle.

Bebeği 'Yenidoğan Çetesi'ne kurban giden babanın paylaşımı ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bir başka darbeyi de doktorunun serbest bırakıldığını duyduğumda yedim. #bebekkatilleri hala içimizde dolaşıyor.