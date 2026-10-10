Fon vurgununda 187,6 milyarlık hesap: Parayı iade eden şüpheliyi ne bekliyor?

Fon soruşturmasında mağduriyetlerin giderilmesi için ilk adım atıldı ve 43 binden fazla kişinin ilk ödemeleri, tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den itibaren henüz bir ay dolmadan gerçekleştirildi. Fonlar üzerinden haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 214 gerçek kişi ve 73 şirket için toplam 187 milyar 653 milyon liralık hesap oluşturulurken, A Haber’de konuşan Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve hukukçu Av. Hadi Dündar kritik dönemde yapılan işlemlere dikkat çekerek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.