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Hamile olduğu için işten çıkarılan çalışan ne yapmalı? İşe iade ve tazminat hakkı var mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hamile olduğu için işten çıkarılan çalışan ne yapmalı? İşe iade ve tazminat hakkı var mı?

İş hayatında kadın çalışanların karşı karşıya kaldığı ayrımcılık türlerinden biri olan hamilelik nedeniyle işten çıkarma, yargı kararlarıyla yeniden gündemde. Hamile olduğu gerekçesiyle işine son verilen kadın çalışanlar, yasal haklarını aramak için hukuki yollara başvurabiliyor. Peki, hamilelik nedeniyle işten çıkarılan çalışanların hangi hakları bulunuyor? İşe iade ve tazminat süreçlerinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Anne adaylarının iş hayatındaki yasal hakları ve başvurabilecekleri hukuki yollar haberimizde.

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