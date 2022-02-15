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Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal için karar verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2022 15:36
Türkiye'nin aylarca konuştuğu olayda karar çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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