15 Şubat 2022, Salı
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Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal için karar verildi
Türkiye'nin aylarca konuştuğu olayda karar çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.