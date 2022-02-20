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Hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek öldüren Hakan Aysal hala para peşinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2022 11:54
Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nden iterek öldüren pişkin katil Hakan Aysal (41) cezaevinde de para peşinde... Hakan Aysal’ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişiyi avukatı aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.
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