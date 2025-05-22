22 Mayıs 2025, Perşembe
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Halk otobüsleri seferlere başladı mı?
Özel halk otobüsleri şoförleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. 3 binin üzerinde otobüsün seferlere çıkmaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Son olarak İBB ve halk otobüsü şoförlerinin anlaştığı duyuruldu. Peki anlaşma sonrası ulaşım krizi çözüldü mü? A Haber ekipleri son durumu aktardı.