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Halk otobüsleri seferlere başladı mı?

Halk otobüsleri seferlere başladı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 11:21
Özel halk otobüsleri şoförleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. 3 binin üzerinde otobüsün seferlere çıkmaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Son olarak İBB ve halk otobüsü şoförlerinin anlaştığı duyuruldu. Peki anlaşma sonrası ulaşım krizi çözüldü mü? A Haber ekipleri son durumu aktardı.
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Halk otobüsleri seferlere başladı mı?
Halk otobüsleri seferlere başladı mı?
Halk otobüsleri seferlere başladı mı?
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