Halk otobüsleri seferlere başladı mı?

Özel halk otobüsleri şoförleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. 3 binin üzerinde otobüsün seferlere çıkmaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Son olarak İBB ve halk otobüsü şoförlerinin anlaştığı duyuruldu. Peki anlaşma sonrası ulaşım krizi çözüldü mü? A Haber ekipleri son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN