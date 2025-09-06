06 Eylül 2025, Cumartesi

Halit Yukay’ın cenazesi İstanbul’da törenle uğurlandı

Halit Yukay'ın cenazesi İstanbul'da törenle uğurlandı

Giriş: 06.09.2025 15:47
Yalova’dan teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay’ın cansız bedeni, Balıkesir Erdek açıklarında 68 metre derinlikte bulundu. Türk Deniz Kuvvetleri’nin katıldığı arama çalışmaları sonucu denizden çıkarılan cenaze İstanbul’a getirildi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da cenazeye katılarak aileye taziyelerini iletti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise törene çelenk gönderdi. Halit Yukay, Marmara Üniversitesi Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
