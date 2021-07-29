29 Temmuz 2021, Perşembe
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Halil Sezai'nin 'tam dövemedim' sözlerine suç duyurusu
Halil Sezai, , 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Sahne aldığı mekanda, komşusuna uyguladığı şiddeti savunan Sezai "tam dövemedim, bir dahaki sefere inşallah" dedi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan sözlerin ardından şarkıcı hakkında yeniden suç duyurusunda bulunuldu.