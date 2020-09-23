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Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğuna itiraz etti
Tuzla'da yaşayan Halil Sezai 67 yaşındaki komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Anadolu Adalet Sarayına gelen Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa ilişkin itiraz dilekçesini Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sundu.