23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğuna itiraz etti

Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğuna itiraz etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 17:22
Güncelleme:23.09.2020 17:30
Tuzla'da yaşayan Halil Sezai 67 yaşındaki komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Anadolu Adalet Sarayına gelen Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa ilişkin itiraz dilekçesini Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sundu.
Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğuna itiraz etti
Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğuna itiraz etti
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
İstanbul'da asya kaplanı paniği!
İstanbul'da "asya kaplanı" paniği!
Otobüste uyuyakalan sağlıkçı A Haber’de
Otobüste uyuyakalan sağlıkçı A Haber’de
Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi
"Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi"
Ölüm dağıtıyordu! Şebeke çökertildi
Ölüm dağıtıyordu! Şebeke çökertildi
Gasp dehşetinin görüntüsü! Kalemle plaka değiştirmişler
Gasp dehşetinin görüntüsü! Kalemle plaka değiştirmişler
Arı soktu! Hayatını kaybetti
Arı soktu! Hayatını kaybetti
Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli!
Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli!
Tünel kazarak ceza evinden kaçtılar
Tünel kazarak ceza evinden kaçtılar
Dünyanın konuştuğu öğretmen A Haber’de
Dünyanın konuştuğu öğretmen A Haber’de
Oyuncu Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı
Oyuncu Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı
Daha Fazla Video Göster