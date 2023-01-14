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Haliç'te çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kamerada

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Giriş: 14.01.2023 09:59
Haliç köprüsü yakınında çıkan çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kameraya yansıdı. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Çatışma ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda silah sesi duyulurken çatışmanın ortasında kalan araçtakilerin manevra yaparak kaçmaya çalıştığı görülüyor.
Sürücülerin korku dolu anları kamerada
Sürücülerin korku dolu anları kamerada
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