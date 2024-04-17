Hakkari’nin terörden arındırılma süreci! Vatan toprağına adanan binlerce can

Bir zamanlar terörün kol gezdiği Hakkari büyük bir dönüşüm geçirdi. Mermi seslerinin yankılandığı dağlara seyir terasları kuruldu. Ağıtların yankılandığı sokaklarda artık kahkaha sesleri var. İşte Hakkari’nin geçirdiği değişim…

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