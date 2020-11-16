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Hakkari'den acı haber: Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu

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Giriş: 16.11.2020 22:02
Güncelleme:16.11.2020 22:10
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz (29) şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Abdurrahman Topuksuz'un şehadetine ilişkin kaleme aldığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Topuksuz'un şehadet haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topuksuz'un şehadetine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Abdurrahman Topuksuz'un şehadetine ilişkin kaleme aldığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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