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13.02.2020
Hakkari'de yürekleri ısıtan olay! Ayakları donmakta olan atı ekipler son anda kurtardı |Video
Hakkari'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tedavi edilen at, bakımı için bir vatandaşa teslim edildi.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Berçelan Yaylası'na giden yolda kar nedeniyle mahsur kalan atın donma tehlikesi geçirdiğini haber aldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye giden ekipler, atı bir branda üzerinde taşıyarak araca yükledi. Tedavi eden at, bakımı için hayvancılık yapan Osman Cindioğlu'na teslim ettiedildi.
Cindioğlu, sahipsiz ata kış döneminde ahırında bakacağını, sahibinin çıkması durumunda da teslim edeceğini söyledi. DHA
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