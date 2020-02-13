13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.02.2020

Hakkari'de yürekleri ısıtan olay! Ayakları donmakta olan atı ekipler son anda kurtardı |Video

Hakkari'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tedavi edilen at, bakımı için bir vatandaşa teslim edildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Berçelan Yaylası'na giden yolda kar nedeniyle mahsur kalan atın donma tehlikesi geçirdiğini haber aldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye giden ekipler, atı bir branda üzerinde taşıyarak araca yükledi. Tedavi eden at, bakımı için hayvancılık yapan Osman Cindioğlu'na teslim ettiedildi.

Cindioğlu, sahipsiz ata kış döneminde ahırında bakacağını, sahibinin çıkması durumunda da teslim edeceğini söyledi. DHA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ekipler seferber oldu! Donmaktan son anda kurtuldu
Ekipler seferber oldu! Donmaktan son anda kurtuldu
Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti
Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti
İzmir’de işçi servisi ile kamyon çarpıştı
İzmir’de işçi servisi ile kamyon çarpıştı
Muğla Marmaris'te deniz kirliliği! Rengi kahverengiye döndü
Muğla Marmaris'te deniz kirliliği! Rengi kahverengiye döndü
Kızgın boğa trafiği birbirine kattı!
Kızgın boğa trafiği birbirine kattı!
Şaşırtan görüntü! Metrelerce yüksekliğe ulaştı
Şaşırtan görüntü! Metrelerce yüksekliğe ulaştı
Sağlık ocağına gelen kadın, çalışana tokat attı
Sağlık ocağına gelen kadın, çalışana tokat attı
İstanbul'da feci kaza! Ölüm onları ayıramadı...
İstanbul'da feci kaza! Ölüm onları ayıramadı...
Şelale yukarı aktı!
Şelale yukarı aktı!
İstanbul'da akılalmaz olay!
İstanbul'da akılalmaz olay!
Şırnak İdil'de hastanede yangın çıktı!
Şırnak İdil'de hastanede yangın çıktı!
Okul otobüsünde dehşet anları!
Okul otobüsünde dehşet anları!
Daha Fazla Video Göster