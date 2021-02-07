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Hakkari Yüksekova'da nadir görülen beyaz gelincik görüntülendi

İHA
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Giriş: 07.02.2021 17:19
Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.

Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.

Hakkari Yüksekovada nadir görülen beyaz gelincik görüntülendi HAKKARİ YÜKSEKOVA'DA NADİR GÖRÜLEN BEYAZ GELİNCİK GÖRÜNTÜLENDİ
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