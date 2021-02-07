Hakkari Yüksekova'da nadir görülen beyaz gelincik görüntülendi

Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.

Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.