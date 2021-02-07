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Hakkari Yüksekova'da nadir görülen beyaz gelincik görüntülendi

Son dakika haberi... 'nin ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Hakkari Yüksekova'da nadir görülen beyaz gelincik görüntülendi

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli köyünde ikamet eden Reşat Canan, dışarıda kar temizlediği sırada beyaz gelinciği fark etti.

Hakkari Yüksekova'da nadir görülen beyaz gelincik görüntülendi

İlk kez beyaz gelinciği gören Canan, hemen cep telefonuyla karların üzerinde yiyecek arayan hayvanı kayda aldı.

Hakkari Yüksekova'da nadir görülen beyaz gelincik görüntülendi

Bu tür hayvanlara karşı duyarlı olunmasını isteyen Reşat Canan, "Kapıda kar temizliği yapıyordum. Karların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar gelmiş. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı" dedi.

Hakkari Yüksekova'da nadir görülen beyaz gelincik görüntülendi

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