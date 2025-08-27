27 Ağustos 2025, Çarşamba

Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler! Cinayette kullanılan bıçak köfteciden alındı
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler! Cinayette kullanılan bıçak köfteciden alındı

Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler! Cinayette kullanılan bıçak köfteciden alındı

27.08.2025 13:27
Ankara'da kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki çocuğu uyaran 22 yaşındaki Hakan Çakır aynı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. 2. Minguzzi olayı olarak da adlandırılan cinayette aile ölümle tehdit edilmişti. Cinayete ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…
