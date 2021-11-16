16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2021 09:10
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, 7 Temmuz 2021 tarihinde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye transit uçuş gerçekleştirdiği ve İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı bilgisini İstanbul polisine bildirdi.

Haiti, Filistin ve Ürdün pasaportları taşıdığı öğrenilen şüpheli Samir Handal, saat 06.55'te iniş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Handal, Adalet Bakanlığı'nın 40 günlük geçici tutuklama talimatı doğrultusunda Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Handal tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suikastten aranıyordu! İstanbul’da yakalandı
Suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
İstanbul güne nasıl başladı?
İstanbul güne nasıl başladı?
Hastanın imdadına uçak ambulans yetişti
Hastanın imdadına uçak ambulans yetişti
Kayseri’de yangın paniği
Kayseri'de yangın paniği
Türk jetleri KKTC semalarında
Türk jetleri KKTC semalarında
Çanakkale televizyon kulesi hizmete girdi
Çanakkale televizyon kulesi hizmete girdi
Gelini halk otobüsüyle aldı
Gelini halk otobüsüyle aldı
Ehliyet sınavlarında bir ilk!
Ehliyet sınavlarında bir ilk!
Kılıçlı saldırganın evinde saldırının ipuçları bulundu
Kılıçlı saldırganın evinde saldırının ipuçları bulundu
Şarj kablosu koruyucu nasıl yapılır?
Şarj kablosu koruyucu nasıl yapılır?
O ilimizde görüntülendi! Yaban hayatta...
O ilimizde görüntülendi! Yaban hayatta...
Küçük çocuk ölümden böyle saniyelerle kurtuldu
Küçük çocuk ölümden böyle saniyelerle kurtuldu
Daha Fazla Video Göster