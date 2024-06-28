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Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 28.06.2024 14:29
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Meteoroloji, “8 ilde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak” açıklaması yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci değerlendirdi.
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