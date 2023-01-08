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Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstüne hac müjdesi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan hac açıklaması

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Giriş: 08.01.2023 13:15
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bu yılki hac kontenjanı açıklaması geldi. Geçtiğimiz yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 37 bine düşen kontenjanın 83 bine yükseldiğini duyurdu.
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