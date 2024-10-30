Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcuya yönelik düzenlenen operasyonda, 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.