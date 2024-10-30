30 Ekim 2024, Çarşamba
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Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcuya yönelik düzenlenen operasyonda, 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.