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Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu

Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 11:52
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcuya yönelik düzenlenen operasyonda, 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu
Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu
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