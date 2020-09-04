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Güldüren maske diyaloğu: Yemin et ceza yazmayacaksın

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Giriş: 04.09.2020 14:54
Güncelleme:04.09.2020 14:59
Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Çorum’da maske denetimi yapıldı. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın ile görevli polis arasında yaşanan diyalog ise güldürdü.

Gazi Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurarak maske takması için uyarıda bulunarak kimliğini istedi.

"SÖZ VER"

Bunun üzerine nefes alamadığını belirten kadın, polise "Neden, cezamı yazacaksın" diye sorarken, polisin uyarı yazacağını belirtmesi üzerine, kadın "uyarı ne kadar" diye sordu. Maskesini taktıktan sonra TC kimlik numarasını polise veren kadın, "Yemin et ceza yazmayacaksın, söz ver" dedi. Polis ve kadının arasındaki bu diyalog gülüşmelere neden oldu.

Yemin et ceza yazmayacaksın
"Yemin et ceza yazmayacaksın"
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