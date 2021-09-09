Grip mi koronavirüs mü? Kovid-19 belirtileri nasıl ayırt edilir? Uzman isim A Haber'de anlattı

Hangi belirtiler olduğunda çocuklar doktora götürülmeli? Her belirti Kovid-19 mu? Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Çocuklarda bağışıklık nasıl artar? Grip ve virüslere karşı korunmak için neler yapılmalı? Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı Dr. Ömer Akçal, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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