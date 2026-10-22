Ümraniye'de aidiyet duygusu güçlendiriliyor! Başkan Yıldırım'dan marka şehir vurgusu
Türkiye'nin şehircilik vizyonunu, yerel yönetim uygulamalarını ve kentlerin markalaşma süreçlerini gündeme taşıyan "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Zirveye katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede kentsel dönüşümden ulaşıma, spordan sanata kadar birçok alanda hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Yıldırım, AK Parti belediyeciliğinin önemine dikkat çekerek Ümraniye'de aidiyet duygusunu güçlendirmeye yönelik çalışmaları anlattı.