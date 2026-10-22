Berat Albayrak döneminde yapılanlar: İşte organize ittifakın rahatsız oldukları

Gündemin en sıcak başlıklarından biri olan fon soruşturması sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yeniden başlatılan organize itibar suikastı ve karalama kampanyası tüm detaylarıyla deşifre edildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında moderatör Merve Tepe ile birlikte kirli kumpasın perde arkasını, belediyelerdeki skandalları örtme çabasını ve Berat Albayrak döneminde hem enerjide hem ekonomide atılan tarihi, milli adımların kimleri rahatsız ettiğini tek tek anlattı.