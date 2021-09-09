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Haberler Galeri Grip mi koronavirüs mü? Kovid-19 belirtileri nasıl ayırt edilir? Uzman isim A Haber'de anlattı

Grip mi koronavirüs mü? Kovid-19 belirtileri nasıl ayırt edilir? Uzman isim A Haber'de anlattı

Hangi belirtiler olduğunda çocuklar doktora götürülmeli? Her belirti Kovid-19 mu? Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Çocuklarda bağışıklık nasıl artar? Grip ve virüslere karşı korunmak için neler yapılmalı? Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı Dr. Ömer Akçal, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.09.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 10:50
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Grip mi koronavirüs mü? Kovid-19 belirtileri nasıl ayırt edilir? Uzman isim A Haber’de anlattı

Sonbaharla birlikte her yıl görülen mevsimsel hastalıkların başını grip çekiyor. Uzmanlar geçen yıl çok az sayıda görülen grip vakalarının artacağı konusunda uyarıyor. Peki gripten korunmanın yolları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Grip mi koronavirüs mü? Kovid-19 belirtileri nasıl ayırt edilir? Uzman isim A Haber’de anlattı

Mevsimi geldi. Bu yıl grip vakalarında artış yaşanacak. Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklar da başlıyor.

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Grip mi koronavirüs mü? Kovid-19 belirtileri nasıl ayırt edilir? Uzman isim A Haber’de anlattı

Geçen yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında grip vakaları pek görülmedi. Ancak bu yıl aşılamanın da getirdiği rehavetle artış bekleniyor.

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Grip mi koronavirüs mü? Kovid-19 belirtileri nasıl ayırt edilir? Uzman isim A Haber’de anlattı

Uzmanlar geçen seneye oranla maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini belirtip, gribal enfeksiyonlara karşı uyardı.

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Grip mi koronavirüs mü? Kovid-19 belirtileri nasıl ayırt edilir? Uzman isim A Haber’de anlattı

Öte yandan geçtiğimiz yıl az görülen grip nedeniyle toplumsal bağışıklığın azaldığı bu yüzden bulaş riskinin artabileceği belirtildi.