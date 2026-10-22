ABD ve İsrail'den İran'a seçim sonrası saldırı planı iddiası! Masadaki 2 senaryo ortaya çıktı

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı iddiaya göre, ABD ve İsrail'in 3 Kasım ara seçimlerinin ardından İran'ın nükleer tesisleri, enerji altyapısı ve İHA depolarına yönelik yeni saldırıları değerlendirdiği öne sürüldü. A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, masadaki iki seçeneğin yoğun hava harekâtı ile deniz ablukası ve yaptırımların sürdürülmesi olduğunu aktarırken, olası bir saldırının İran'ın misillemesine ve Körfez'de yeni bir gerilime yol açabileceğine dikkat çekti.