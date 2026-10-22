-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ABD ve İsrail'den İran'a seçim sonrası saldırı planı iddiası! Masadaki 2 senaryo ortaya çıktı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD ve İsrail'den İran'a seçim sonrası saldırı planı iddiası! Masadaki 2 senaryo ortaya çıktı

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı iddiaya göre, ABD ve İsrail'in 3 Kasım ara seçimlerinin ardından İran'ın nükleer tesisleri, enerji altyapısı ve İHA depolarına yönelik yeni saldırıları değerlendirdiği öne sürüldü. A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, masadaki iki seçeneğin yoğun hava harekâtı ile deniz ablukası ve yaptırımların sürdürülmesi olduğunu aktarırken, olası bir saldırının İran'ın misillemesine ve Körfez'de yeni bir gerilime yol açabileceğine dikkat çekti.

Trump'tan İran'a saldırı sinyali: ABD seçimlerden sonra İran'a mı saldıracak?
Sonraki Video
Trump'tan İran'a saldırı sinyali: ABD seçimlerden sonra İran'a mı saldıracak?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar