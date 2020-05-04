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Görüntüler İstanbul'dan! Yasak kalkar kalkmaz herkes oraya akın etti | Video

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04.05.2020
Korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük kısıtlama kararının ardından Bayrampaşa meyve sebze halinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. Esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Haline akın etti. Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı. Hal'e gelen bir vatandaş, "Sultangazi'den geliyorum. Halin içini görüyorsun, dışını görüyorsun. Mecbur malı taşıdık." ifadelerini kullanırken, Hal'e çilek getirdiğini belirten bir başka vatandaşsa, "Antalya'dan çilek getirdik. Çok kalabalık. Trafik çok kilit. Polis arkadaşlar burada trafiği sağlıyorlar." dedi.

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