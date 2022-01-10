10 Ocak 2022, Pazartesi
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Görenleri korkutan manzara! AVM'nin otoparkını kargalar istila etti
Son dakika dünya haberleri... ABD'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Kargalar bir alışveriş merkezinin otoparkını istila etti. Vatandaşlar panik içerisinde o anları cep telefonları ile kayda aldı.