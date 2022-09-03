03 Eylül 2022, Cumartesi
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Görenler hayrete düşüyor! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
Janus dünyanın en yaşlı iki başlı kaplumbağası. İsviçre'nin Cenevre kentinde doğan ilginç kaplumbağa tam 25 yaşına girdi. Formunu ise yaptığı özel diyete ve günlük sporuna borçlu.