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Görenler hayrete düşüyor! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...

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Giriş: 03.09.2022 09:12
Janus dünyanın en yaşlı iki başlı kaplumbağası. İsviçre'nin Cenevre kentinde doğan ilginç kaplumbağa tam 25 yaşına girdi. Formunu ise yaptığı özel diyete ve günlük sporuna borçlu.
Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı... GÖREN ŞOKE OLDU! DÜNYANIN EN YAŞLI İKİ KAFALI...

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Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
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