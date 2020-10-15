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Görenler hayrete düşüyor! 2,5 ton sütten elde edildi kilosu 100 TL

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Giriş: 15.10.2020 10:42
Güncelleme:15.10.2020 10:49
Kars'ın meşhur gravyer peynirinin 100 kiloluk bütün hali, ağırlığı ve görünümüyle görenleri şaşırttı. 2,5 ton sütten elde edilen 100 kiloluk gravyerin kilosu 100 TL'den satışa sunuldu.

Kars'ın meşhur gravyer peynirinin 100 kiloluk bütün hali, ağırlığı ve görünümüyle görenleri şaşırttı. 2,5 ton sütten elde edilen 100 kiloluk gravyerin kilosu 100 TL'den satışa sunuldu.

Son dakika: Görenler hayrete düşüyor! 2,5 ton sütten elde edildi kilosu 100 TL SON DAKİKA: GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR! 2,5 TON SÜTTEN ELDE EDİLDİ KİLOSU 100 TL

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