İkinci el araçta kilometre oyununa dikkat! 5 kritik noktayı kontrol ettirmeden almayın
İkinci el araç piyasasında kilometre düşürme işlemleri, alıcıları ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya bırakıyor. Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, araçların gerçek kilometrelerinin elektronik beyin üzerinden büyük oranda tespit edilebildiğini belirterek vatandaşları uyardı. Kilometre düşürmenin araç değerini önemli ölçüde etkilediğini söyleyen Uysal, araç alırken kilometre, motor, kaporta, şanzıman ve hava yastığı kontrollerinin mutlaka yapılmasını istedi.