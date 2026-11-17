İsrail Gazze'de 22 bin çocuk öldürdü! Parçalanan bedenleri nedeniyle kimliği belirlenemeyenler de var

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdürüyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 22 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Kimliği tespit edilemeyenler nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olduğunu belirten Boyraz, okul önünde bekleyen 12 yaşındaki Tamer el-Ahras'ın vurulmasını da örnek gösterdi. Boyraz, "Bu 22.000 kişi, 74.000 kişi içerisinde kimliği tespit edilebilenler arasındaki çocuklar. Kimliği tespit edilemeyenler arasında da çok sayıda çocuk var. Onu da eklediğinizde bu sayı çok daha fazla artıyor" ifadelerini kullandı.