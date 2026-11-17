Manisa'da yılların kanalizasyon sorunu çözüldü: Taşkın ve kötü koku dönemi sona erdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi'nde özellikle yağışlı havalarda taşkınlara ve kötü kokuya neden olan ana kanalizasyon hattı yenilendi. MASKİ ekiplerinin çalışmasıyla yıllardır süren sorun giderilirken mahalle sakinleri ve esnaf kalıcı çözümden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 17 ilçede altyapı sorunlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.