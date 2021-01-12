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Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu
Son dakika haberi... Tayland'da bir ton ağırlığında metrelerce uzunluktaki dev balinayı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulandı.
Son dakika haberi... Tayland'da bir ton ağırlığında metrelerce uzunluktaki dev balinayı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulandı.