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Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu

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Giriş: 12.01.2021 16:45
Güncelleme:12.01.2021 16:45
Son dakika haberi... Tayland'da bir ton ağırlığında metrelerce uzunluktaki dev balinayı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulandı.

Son dakika haberi... Tayland'da bir ton ağırlığında metrelerce uzunluktaki dev balinayı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulandı.

Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu GÖREN TELEFONA SARILDI! BİR TON AĞIRLIĞINDA METRELERCE UZUNLUKTA DEV BALİNA KIYIYA VURDU
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