12 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu

Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu

Son dakika haberi... Tayland'da bir ton ağırlığında metrelerce uzunluktaki dev balinayı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 16:46
  • 1
  • 87
Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu

Tayland'da Koh Samui'deki Choeng Mon sahilinde Pazar günü kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta kayaların üzerinde bir balina bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 87
Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu

İlk incelemeler sonucunda "Bryde balinası" olduğu belirlenen balinanın 11,3 metre uzunluğunda, bir ton ağırlığı olduğu tespit edildi.

  • 3
  • 87
Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu

Koh Samui Balıkçılık Bürosu Şefi Chaowalit Phetnoy, cinsiyeti henüz belirlenmeyen balinanın kuzeydoğudan gelen dalgalarla karaya vurmuş olabileceğini söyledi.

  • 4
  • 87
Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu

Deniz Kaynakları Geliştirme ve Araştırma Merkezi'nden uzmanların bu hafta içerisinde balinayı incelemek ve nasıl öldüğünü belirlemek için gelecekleri belirtildi.

  • 5
  • 87
Gören telefona sarıldı! Bir ton ağırlığında metrelerce uzunlukta dev balina kıyıya vurdu

Phetnoy, Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu da vurguladı.