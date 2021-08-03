Gökyüzünün kahramanları görev başında! Pilottan A Haber'e özel açıklama!

Antalya’da 28 Temmuz’dan bu yana tüm müdahalelere rağmen yangın devam ediyor. Ekipler Manavgat'ta yangını söndürmek için alevlere müdahale çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Helikopter pilotu Ahmet Alper Baştuğ, A Haber muhabir Halil İbrahim Uğur’a çalışmaları anlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınlar 8 gündür devam ediyor. Ekipler hem karadan hem de havadan müdahalelerini aralıksız sürdürüyor.

A Haber ekibi Manavgat'taki yangın söndürme helikopterinden yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor.

A Haber muhabir Halil İbrahim Uğur yangın söndürme helikopterinde çalışmaların nasıl yürütüldüğünü şu ifadelerle anlattı:

''Helikopterler yangının önünün kesilmesi noktasında görev üstleniyor. Helikopter suya en yakın yerden suyu alıp en yakın yangın alanına götürerek yangına müdahale ediyor''

Helikopterlerin yangına oldukça yaklaşarak çalışmalarını yürüttüğünü belirten Uğur, 2 buçuk ton suyla yangınlara müdahale edildiğini söyledi.

Helikopter pilotu Ahmet Alper Baştuğ talimatlarıyla başarılı bir çalışma yürütüyor.

ALEVLERİN İÇİNDE MÜCADELE

Helikopterlerin normalde görevinin sınırlandırma olduğunu belirten Uğur, şu an helikopterin adeta alevlerin içine girerek mücadele ettiğini dile getirdi.

Pilot Baştuğ, helikopterde yapılan göreve ilişkin şu açıklamada bulundu:

''AMACIMIZ YANGINI SINIRLANDIRMAK''

''Gemiciler köyündeki yangına müdahale için gidiyoruz. Bizim öncelikli amacımız yangını söndürmek değil, sınırlandırmak. Belli bir sınır çekerek yerdeki arazözlerin daha kolay bir çalışma gerçekleştirmesi için uçuyoruz''