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Göçmenlere Yunan zulmü! Avrupa Birliği'nin gözcülüğünde insanlık suçu

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Giriş: 20.04.2021 11:42
Güncelleme:20.04.2021 11:52
Yunanistan geçtiğimiz günlerde sığınmacıların üstüne benzin döküp yaktı. Geçtiğimiz ay ise göçmenleri kadın çocuk demeden kelepçeleyip denize attı. 3 kişi can verdi. Bu katliamlar yıllardan beri dünyanın gözü önünde yapılıyor. Peki  insan hakları savunuculuğu yapan Avrupa Birliği, söz konusu kendileri olduğunda neden 3 maymunu oynuyor? Detaylar özel dosya haberimizde...
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