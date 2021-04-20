- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Göçmenlere Yunan zulmü! Avrupa Birliği'nin gözcülüğünde insanlık suçu
Yunanistan geçtiğimiz günlerde sığınmacıların üstüne benzin döküp yaktı. Geçtiğimiz ay ise göçmenleri kadın çocuk demeden kelepçeleyip denize attı. 3 kişi can verdi. Bu katliamlar yıllardan beri dünyanın gözü önünde yapılıyor. Peki insan hakları savunuculuğu yapan Avrupa Birliği, söz konusu kendileri olduğunda neden 3 maymunu oynuyor? Detaylar özel dosya haberimizde...