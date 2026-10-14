Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında gözaltı kararı: Türkiye’ye dönecek mi?

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi. İngiltere’de olduğu tahmin edilen Mahiroğlu’nun Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, A Haber muhabiri Alpaslan Düven İngiltere’den son gelişmeleri aktardı. Mahiroğlu’nun konumuna ve olası iade sürecine ilişkin belirsizlik sürüyor.