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Yeni Parti'den siyah bantlı tiyatro! Halk TV'ye destek şovu alay konusu oldu
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Yeni Parti'den siyah bantlı tiyatro! Halk TV'ye destek şovu alay konusu oldu

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama soruşturması kapsamında şirketlere TMSF kayyumu atanmasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda akıllara durgunluk veren bir tiyatro sergilendi. Yeni Parti milletvekillerinin ağız ve gözlerini siyah koli bantlarıyla kapatarak komisyon salonuna girmesi ve bantlar yüzünden gözlerini açmakta dahi zorlanmaları sosyal medyada adeta alay konusu oldu. Muhalefet vekillerinin sergilediği ciddiyetten uzak şova vatandaşlar sert tepki gösterirken, paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

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