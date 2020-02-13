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13.02.2020

Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı | Video

Türkiye’nin birçok iline gidip veresiye defterlerini silip, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı. ‘Robin Hood’ olarak adlandırılan hayırsever, kentteki bazı bakkalları gezerek toplam 12 bin 500 liralık borcu sildirdi. Borçlarının silindiğini öğrenen mahalle sakinleri, tanımadıkları hayırsevere teşekkür ettiler.

Türkiye'nin birçok ilinde ortaya çıkarak vatandaşlara yardım eden gizemli hayırsever, veresiye defterlerini kapatıp, vatandaşlara para dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da ortaya çıkan 'Robin Hood', Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'ndeki Mehmet Kızılhan'ın bakkalına uğrayarak vatandaşların borç defterini sildi. Defterin yapraklarını kopararak yakan hayırsever, hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, teşekkür ettikleri gizemli hayırseveri tanımak istediklerini söylediler.

DEFTERİ YIRTIP ATTI

Hayırsever tarafından 12 bin 500 liralık borç defterinin kapatıldığını aktaran bakkal Mehmet Kızılhan, peşin parayı verip, defteri yırtıp aldığını dile getirdi. Kızılhan, "Biri geldi, haber verdi, bu mahallenin borçlarının hepsini sileceğini söyledi. Bende gel dedim, yan komşum olan berberi çağırdım. Defterimi kontrol etti, toplam 12 bin 500 lira paramı peşin verip borç kağıtlarını yırtıp aldı. Kim buraya borcunu ödemeye gelirse borçlarının silindiğini söylüyorum, herkes 'Allah ondan razı olsun' diyor. Kiminin borcu 500 lira, kiminin 100 lira, hepsini sildi" dedi.

"BU YAŞIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Borcu olan vatandaşlardan İrfan Yapan ise borçlarının silindiğine inanmadığını, bakkala gelip tekrardan sorduğunu söyledi. Yapan, "Geçen camiye gittim, millet birinin gelip mahallenin borçlarını sildiğini söyledi, bende çok inanmadım, gelip sordum 'Borcum ne kadar' diye. Borcumun olmadığını söyledi. Ben o anda sevindim, Allah razı olsun borcumu sildi. Ben bu yaşıma kadar ilk kez böyle bir şey gördüm. Ben şeker, yağ, çorba gibi şeyler almıştım, o adamı görürsem çok teşekkür edeceğim" diye konuştu.

"UZUN BOYLU ESMER BİRİYDİ"

Esrarengiz hayırseveri gören berber Adnan Katmer, borcu sildiren vatandaşın uzun boylu, esmer biri olduğunu söyledi. Katmer, "Geçenlerde bir yardımsever gelip burada vatandaşlarımızın borçlarını sildi, Allah ondan razı olsun. Uzun boylu, esmer biriydi. Vatandaşların borcunu silenden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

‘Robin Hood’ bu kez Trabzon’da ortaya çıktı 'ROBİN HOOD' BU KEZ TRABZON'DA ORTAYA ÇIKTI

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