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‘Robin Hood’ bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
‘ROBİN HOOD’ BU KEZ TRABZON’DA ORTAYA ÇIKTI

'da yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan ve kendisini '' olarak tanıtan hayırsever vatandaş bu kez 'da ortaya çıktı. 'Robin Hood' kentte çoğunlukla Suriyeliler'in yaşadığı Esentepe mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı.

Çoğunlukla Suriyeli vatandaşların oturduğu Esentepe mahallesinde kendini gösteren çocukların yüzünü güldürdü, bakkal borçlarını kapattı.

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