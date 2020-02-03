‘Robin Hood’ bu kez Trabzon’da ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 03.02.2020
İstanbul'da yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan ve kendisini 'Robin Hood' olarak tanıtan hayırsever vatandaş bu kez Trabzon'da ortaya çıktı. 'Robin Hood' kentte çoğunlukla Suriyeliler'in yaşadığı Esentepe mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı.
Çoğunlukla Suriyeli vatandaşların oturduğu Esentepe mahallesinde kendini gösteren Robin Hood çocukların yüzünü güldürdü, bakkal borçlarını kapattı.
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