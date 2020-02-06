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06.02.2020
Giresun’da korku dolu anlar! Heyelan anı böyle görüntülendi (VİDEO)
Giresun'un Duroğlu beldesinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yolu kapattı.Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas ile ulaşımının sağlandığı kara yolunda yamaçtaki kaya parçaları heyelan sonucu yola sürüklendi. Ulaşıma kapanan yol, kaya parçalarının temizlenmesiyle yeniden açıldı. AFAD ekipleri, inceleme başlatırken polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
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