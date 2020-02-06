06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.02.2020

Giresun’da korku dolu anlar! Heyelan anı böyle görüntülendi (VİDEO)

Giresun'un Duroğlu beldesinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yolu kapattı.Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas ile ulaşımının sağlandığı kara yolunda yamaçtaki kaya parçaları heyelan sonucu yola sürüklendi. Ulaşıma kapanan yol, kaya parçalarının temizlenmesiyle yeniden açıldı. AFAD ekipleri, inceleme başlatırken polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Giresun’da korku dolu anlar!
Giresun’da korku dolu anlar!
Köpeği hapsedip defalarca tekmeledi!
Köpeği hapsedip defalarca tekmeledi!
Döner baskınında mide bulandıran manzara
Döner baskınında mide bulandıran manzara
Manisa'da art arda yaşanan artçılar korkuttu
Manisa'da art arda yaşanan artçılar korkuttu
İstanbul'da evleri su bastı
İstanbul'da evleri su bastı
Fırtına kubbeyi uçurdu
Fırtına kubbeyi uçurdu
Kreşte öğretmen dehşeti! 2 yaşındaki çocuğa darp etti
Kreşte öğretmen dehşeti! 2 yaşındaki çocuğa darp etti
3 milyonluk TL'lik vurgun anlatıldı! Müge Anlı'da sihirbaz gösterisi
3 milyonluk TL'lik vurgun anlatıldı! Müge Anlı'da sihirbaz gösterisi
Bugün 05 Şubat 2020 Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi?
Bugün (05 Şubat 2020 Çarşamba) hangi illerde okullar tatil edildi?
THY pilotları yeni uçaklar için hazır
THY pilotları yeni uçaklar için hazır
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren dolandırıcılık
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren dolandırıcılık
İstanbul'da kar yağışı öncesi kış lastiklerine ilgi arttı
İstanbul'da kar yağışı öncesi kış lastiklerine ilgi arttı
Daha Fazla Video Göster