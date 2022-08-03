Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı

Kendisini Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan Killo, Afrika'dan Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyip asansör firmasında çalışan Hasan Ö.'yü dolandırmıştı. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Gineli Junior S. gözaltına alındı.