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17.01.2020

Gıda teröristlerinin yeni hedef çay! Hileli çay nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün satışı yapan kurum ve kuruluşları geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştı. Bu ürünler içerisinde sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayda yer alıyor. Çayda hilenin nasıl yapıldığını Ziraat Mühendisi Osman Baykal A Haber canlı yayınında anlattı. Peki çaydaki hile nasıl anlaşılır işte en kolay test etme yöntemi...

A Haber'e konuşan Ziraat mühendisi Osman Baykal; "Çayın sudan sonra en çok tüketilen içecek olması sebebiyle bu durum insanları hileli ürüne sevk ediyor. Çayın görünüş itibariyle içerisinde çöp, odun, gibi maddelerin bulunmaması gerekiyor. Kalitesiz üründen, kaliteli ürün çıkardığını öne sürerek tüketicinin içimine sunuluyor. Buda içerisinde kimyasal bulundurması sebebiyle belli bir süre sonra insan vücuduna yan etki yapıyor. Hileli çaylara granül ve boyar madde katarak, çaylardaki ortalama 15 dakika olan demlenme süresini, 5 dakikaya indiriyorlar. Normal çay 25 dakika sonra bayatlamaya başlarken, bu süre hileli çayda 1 saate kadar uzuyor." ifadesini kullandı.

ÇAYDAKİ HİLEYİ ANLAMININ EN PÜF NOKTASI...

Vatandaşın çıplak gözle hileli çayı anlamasının zor olduğunu belirten Baykal; "En pratik yöntem bir bardak soğuk suyun içine bir tutam çay koyarak, çayın suyun içine dağılıp dağılmadığına bakmaktır. Eğer dağılıyor ve kırmızı renge bürünüyorsa bu ürün boyar maddeli hileli üründür. Boyar madde bulunmayan çayda su herhangi bir renge bulanmayacaktır." dedi.

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