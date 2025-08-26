26 Ağustos 2025, Salı

Geri geri gelen otomobil kazaya davetiye çıkardı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 13:22
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Batı gişeleri çıkışında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, gişeden geçtikten sonra geri manevra yapmaya başladı. Akan trafikte geriye doğru hareket eden otomobil, aynı istikamette seyreden araçlarla çarpışma tehlikesi yaşadı. Olayı fark eden sürücü, ani manevralarla kazadan kurtulurken, yaşanan tehlikeli anlar bir araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin gişeden çıktıktan sonra aniden geri geri gitmesi yer aldı.
